Готуйтеся до весняних врожаїв: експерти назвали овочі, які потрібно висаджувати у лютому

Лютий – це ідеальний час, щоб почати вирощувати овочі вдома. Навіть якщо ви не маєте власного саду, ви можете вирощувати овочі на підвіконні.

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Експерт із садівництва Настя Васильчишина поділилася чотирма "найпростішими" овочами, які можна виростити вдома в лютому, пише Express.

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Коли садити помідори

Помідори – це один з найпопулярніших овочів, які вирощують вдома. Вони не вимагають багато місця і можуть бути вирощені в будь-якому світлому місці.

Для вирощування помідорів виберіть карликові або дрібноплідні сорти, які займають менше місця. Перед посадкою насіння замочіть їх у воді з сіллю, щоб відсіяти неякісні. Потім замочіть насіння в розчині марганцівки для профілактики захворювань.

Посадіть насіння в горщик на глибину близько 1,5 см. Поливайте помідори регулярно, щоб ґрунт не пересихав.

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Коли садити огірки

Огірки – ще один популярний овоч, який можна вирощувати вдома. Вони також не вимагають багато місця і можуть бути вирощені в будь-якому світлому місці.

Для вирощування огірків виберіть самозапильні та ранньостиглі сорти. Насіння відберіть і обробіть так само як і насіння помідорів. Посадіть насіння в горщик на глибину близько 1,5 см.

Огірки необхідно регулярно поливати, щоб ґрунт не пересихав. Щоб стимулювати ріст, регулярно обріжте верхівки рослин.

Коли садити редиску

Редиска – це один з найпростіших овочів, які можна виростити вдома. Вона не вимагає багато місця і може бути вирощена в будь-якому світлому місці.

Для вирощування редиски виберіть вузький контейнер шириною з підвіконня і висотою від 15 до 18 см. Насіння замочіть у воді на 20-30 хвилин і висадіть у пухкий, багатий гумусом ґрунт.

Покладіть насіння на глибину від 1 до 1,5 см на відстані приблизно від 5 до 7 см одне від одного. Засипте насіння землею, полийте землю теплою водою, а горщик накрийте скляною місткістю або поліетиленовою плівкою до появи перших паростків.

Коли садити гострий перець

Гострий перець – це ще один овоч, який можна виростити вдома в лютому. Він не вимагає багато місця і може бути вирощений в будь-якому світлому місці.

Для вирощування гострого перцю проростіть насіння, поклавши їх на тарілку між двома шарами вологої бавовняної тканини, марлі або серветки. Їх слід тримати у вологому середовищі, тому обприскуйте їх водою кілька разів на день протягом чотирьох-семи днів.

Після появи сходів виберіть найздоровіші з розвиненими корінням і висадіть їх у горщик. Помістіть саджанці коренем вниз на глибину приблизно 0,5 см і обережно засипте їх землею. Регулярно поливайте перець і забезпечуйте йому якомога більше світла.

Ці чотири овочі – це відмінний спосіб почати вирощувати овочі вдома. Вони не вимагають багато зусиль і можуть бути вирощені навіть у маленькій квартирі.

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