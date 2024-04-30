Готуємось до літа: яка вечеря допоможе скинути вагу
Шукаєте смачну та корисну вечерю, яка допоможе вам схуднути? Дипломована дієтологиня з багаторічним досвідом Крістен Карлі поділилася своїм секретним рецептом, який не лише сприяє спалюванню зайвого жиру, але й добре насичує.
Секрет вечері для схуднення:
Куряча грудка, багата на білок, який важливий для нарощування м'язової маси та пришвидшення метаболізму, хумус, який містить рослинну клітковину, яка надовго насичує та покращує обмін речовин та салат з помідорів, огірків та цибулі, багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Про це пише Eat that, not this.
Як приготувати:
Куряча грудка:
- Розріжте 2 курячі грудки навпіл.
- Змастіть оливковою олією та посипте улюбленими спеціями.
- Смажте на середньому вогні до готовності.
Салат:
- Наріжте 2 помідори, 1 огірок та 1/2 червоної цибулі.
- Заправте оливковою олією, винним оцтом, сіллю та перцем.
Хумус:
- Приготуйте хумус за вашим улюбленим рецептом.
- Змастіть оливковою олією.
Переваги:
- Багато білка: допомагає нарощувати м'язи, пришвидшує метаболізм та надовго дає відчуття ситості.
- Багато клітковини: покращує обмін речовин, стабілізує рівень цукру в крові та знижує ризик ожиріння.
- Корисні жири: сприяють здоров'ю серця, знижують ризик онкології.
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Порада:
- Додайте до салату інші овочі, такі як зелень, перець або авокадо.
- Замість курячої грудки можна використовувати інше нежирне м'ясо або рибу.
- Хумус можна купити готовий або приготувати самостійно.
Ця вечеря - це не лише смачний та ситний спосіб скинути вагу, але й чудове джерело поживних речовин, які необхідні для вашого здоров'я.
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