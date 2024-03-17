Гості будуть в захваті: рецепт бурякового квасу

Приготування бурякового квасу не є складним процесом, але потребує терпіння та очікування протягом тижня або трохи більше, поки буряки пройдуть процес бродіння. Точний час заквашування залежить від температури навколишнього середовища.

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Чим вища температура, тим швидше відбудеться процес. Готовий квас зберігається в холодильнику протягом місяця або й довше. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

- Буряки - 5 штук

- Цукор - 2 столові ложки

- Сіль - 1 чайна ложка

- Скибочки житнього хліба - 3 штуки

- Універсальна суміш спецій за смаком

- Тепла вода

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Приготування:

Ретельно вимити буряки щіточкою (або очистити від шкірки). Нарізати їх на чвертинки або восьминки (або натерти).

Покласти нарізані буряки в трилітрову банку та залити їх до верху теплою водою. Додати скибочки житнього хліба, цукор, сіль та улюблені спеції.

Накрити банку марлею та поставити в тепле місце приблизно на тиждень. Через кілька днів на поверхні з'явиться піна - це нормальне явище. Як тільки помітите, що хліб вкривається білою плівкою, вийміть його ложкою. Спробуйте квас на смак - якщо в цей момент він ще недостатньо кислий, можна додати свіжого хліба.

Через тиждень або трохи більше, спробуйте квас - він має бути смачним, кисленьким, пряним. Якщо так, то квас готовий. Його потрібно відцідити з банки в пляшку (бажано через ватку), закрити та зберігати в холодильнику.

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