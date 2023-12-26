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Гості будуть в захваті: рецепт салату з куркою та авокадо до новорічного столу

Ціхоцька Марія

Гості будуть в захваті: рецепт салату з куркою та авокадо до новорічного столу

Цей святковий салат з хрустким листям салату, соковитим курячим філе, ніжним авокадо та пряним медово-лаймовим соусом стане справжньою окрасою святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Куряче філе - 300 г
  • Олія соняшникова - 4 ст. л.
  • Червоний перець чилі - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Мед - 4 ст. л.
  • Сік лайма - 3 ст. л.
  • Рукола - 50 г
  • Салат радічіо - 100 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Волоські горіхи - 50 г
  • Гранат - за смаком
  • Сіль - за смаком

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Приготування

  1. Помийте і просушіть паперовим рушником листя радічіо та руколи. Розірвіть зелень на шматки руками і залиште на тарілці до потреби.
  2. Помийте авокадо та очистіть його від шкірки та кісточки. Розріжте авокадо на півкільця і залиште в окремій тарілці.
  3. Подрібніть в окремій мисці горіхи. Помийте гранат, почистіть від шкірки і звільніть зернята.
  4. Помийте та очистіть від насіння перці чилі. Підготуйте в окремій мисці зазначену кількість меду. Подрібніть перець і змішайте його з медом.
  5. Добре промийте філе і обсмажте у 2 ст. л. олії протягом 12-15 хвилин. Обсмажене м'ясо викладіть зі сковороди, змастіть 2 ст. л. медового соусу, розріжте на скибочки і залиште в окремій посудині.
  6. В залишки медового соусу додайте 2 ст. л. олії та сік лайма. Все добре перемішайте і залиште.
  7. Очистіть від шкірки цибулю. Подрібніть її. Розігрійте на сковорідці 2 ст. л. рослинної олії та посмажте цибулю до золотистої скоринки.
  8. Готову цибулю підсоліть і змішайте з медово-лаймовим соусом.
  9. Розкладіть по тарілках листя радічіо та руколи, зверху викладіть скибочки курячого філе та авокадо. Полийте зверху заправкою з меду та цибулі, посипте зернятками граната та горіхами.

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