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Гості будуть в захваті: рецепт салату "Мімоза" з грушею

Ціхоцька Марія

Гості будуть в захваті: рецепт салату 'Мімоза' з грушею

Цей салат простий у приготуванні, але при цьому дуже смачний і оригінальний. У цьому рецепті ми пропонуємо вам приготувати його з грушею і сьомгою. Цей рецепт додасть салату нових смакових відтінків і зробить його ще більш вишуканим. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Філе сьомги - 250 г
  • Яйця курячі - 4 шт.
  • Груша - 1 шт.
  • Сир твердий - 100 г
  • Майонез - 200 г
  • Сіль - за смаком

Приготування

  1. Відваріть яйця круто.
  2. Відваріть філе сьомги в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і 2-3 горошин перцю.
  3. В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове філе сьомги виделкою.
  4. Підготуйте плоску тарілку або салатницю. Викладіть салат шарами:
  • Терті білки 2-х яєць.
  • Тертий сир.
  • Половина рибного філе або половина консервованої риби.
  • Шар майонезу.
  • Терта груша.
  • Терті жовтки 4-х яєць.
  • Тертий сир.
  • Залишок риби.
  • Шар майонезу.
  • Терті білки 2-х яєць.
  1. Зробіть салату "капелюшок" із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком.
  2. Перед тим, як подати салат, потримайте його в холодильнику близько години.

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