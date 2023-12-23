Гості будуть у захваті: рецепт різдвяних пряникових вафель
Ароматні вафлі зі спеціями - це ідеальний десерт для зимових свят. Вони мають насичений смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Молоко - 1,5 склянки
- Масло вершкове - 50 г
- Мед - 1/2 склянки
- Коричневий цукор - 1/2 склянки
- Яйце - 1 шт.
- Борошно пшеничне - 1,5 склянки
- Імбир мелений - 1 ст. л.
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Кориця мелена - 1 ч. л.
- Сіль - 1/2 ч. л.
- Мускатний горіх мелений - 1/4 ч. л.
- Гвоздика мелена - 1/8 ч. л.
- Цукрова пудра - за смаком
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Приготування:
- Розігрійте молок. Розтопіть вершкове масло.
- У великій мисці змішайте молоко, розтоплене масло, мед, коричневий цукор і яйце. Добре збийте.
- У іншій мисці змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, гвоздику і сіль.
- Поступово введіть сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішуючи до однорідності.
- Нагрійте вафельницю. Змастіть її вершковим маслом.
- Налийте в вафельниці по 2/3 склянки тіста. Готуйте вафлі згідно з інструкцією, або 3-4 хвилини, доки вони не стануть золотистими.
- Готові вафлі викладіть на тарілку.
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