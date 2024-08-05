Гліцинія дасть більше охайних квітів, якщо її правильно обрізати: поради садівників

Гліцинія – це в'юнка рослина, яку потрібно ретельно обрізати, щоб мати багато квітів. Однак не варто обрізати забагато.

Це позбавить гліцинію цвітіння. Щоб так не сталося, достатньо дотримуватися простого правила, повідомляє Express.co.uk.

Оптимальна довжина обрізки гліцинії становить п’ять бруньок, підкреслюючи, наскільки важливою є правильна обрізка. Обрізати варто у серпні.

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Це також найкращий спосіб тримати гліцинію під контролем, не лише запобігти її переростанню, але й зберегти її охайний і презентабельний вигляд. Обрізка гліцинії полягає не лише в стимулюванні нового росту; це також має істотний вплив на структуру рослини.

Без обрізки гліцинія виросте у величезну, заплутану ліану, яка складається переважно з дуже довгих стебел, вкритих листям.

Серпень є найкращим часом для обрізання гліцинії, оскільки це фактично кінець фази цвітіння та природна пауза в циклі росту, щоб дати рослині оновитися.

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