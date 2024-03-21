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Головний секрет садівників: що посадити на грядках, щоб отримати великий врожай всіх культур

Ігор Романько

Навіщо висаджувати квіти в саду та на городі

Ви коли-небудь помічали, що деякі городники садять на своїх грядках не лише овочі, а й квіти? Комусь це може здатися дивним, але насправді в цьому є багато сенсу.

Досвідчені овочівники знають, що спільні посадки овочів і квітів можуть дати чудовий результат. Садіть квіти на городі, і ви будете здивовані, як багато користі вони можуть принести, пише "На пенсії".

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Чому ж так корисно садити квіти на городі?

  • Квіти приваблюють корисних комах. Бджоли, джмелі, метелики та інші комахи запилюють овочеві рослини, що значно збільшує урожай.
  • Деякі квіти відлякують шкідників. Їхній запах або ефірні олії можуть бути неприємними для комах, які шкодять овочам.
  • Квіти можуть покращити ґрунт. Деякі з них, наприклад, настурція, збагачують ґрунт азотом.
  • Квіти роблять город красивішим.

Які ж квіти можна садити на городі?

  • Календула. Ця квітка не лише красива, але й корисна. Вона приваблює бджіл, відлякує шкідників, а також має лікувальні властивості.
  • Настурція. Ця яскрава квітка також приваблює бджіл і відлякує шкідників. Крім того, вона покращує ґрунт.
  • Чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й мають сильний запах, який відлякує багатьох шкідників.
  • Васильки. Ці польові квіти приваблюють корисних комах і покращують ґрунт.
  • Лаванда. Ця ароматна квітка відлякує шкідників і робить город більш красивим.

Звичайно, це далеко не всі квіти, які можна садити на городі. Ви можете вибрати будь-які квіти, які вам подобаються, і які підходять для вашого клімату.

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