Фільм жахів в реальності: 4 артефакти, які вчені називають проклятими

Ці 4 історії – лише мала частина жахливих таємниць, які таїть у собі світ археології. Незважаючи на все, дослідники продовжують розкривати таємниці минулого, ризикуючи зіткнутися з прокляттями та невідомими небезпеками.

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І хоча не всі археологи шукають скарби, деякі з них дійсно знаходять моторошні артефакти, які краще б не чіпати. IFL.Science пропонує ознайомитись з 4 жахливими прикладами таких знахідок:

Жінка, яка відмовляється розкладатися

У 1960-х роках в Китаї археологи виявили гробницю з мумією знатної дами Сінь Чжуй, що померла в 163 році до н.е. Її тіло дивом збереглося завдяки невідомій рідині, в якій воно плавало. Ця рідина, ймовірно, трав'яний розчин або тілесні рідини, що зупинили розкладання.

Гігантський чорний саркофаг

У 2018 році в Єгипті був знайдений чорний саркофаг 2,6 метра заввишки, датований епохою Птолемеїв. Його відкриття супроводжувалося застереженнями про можливе прокляття. Всупереч цьому, саркофаг розкрили, виявивши всередині жахливий запах, суміш кісток і червонувато-коричневу рідину.

Стіна мертвих римських солдатів

У 2011 році в Сирії археологи розкопали масове поховання 19 римських легіонерів, які загинули під час штурму міста в 256 році н.е. Їх смерть була жахливою: перси закидали прохід, де вони ховалися, їдкою сумішшю бітуму, сірки та вогню, що призвело до отруєння газами.

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Золоте око

У 2006 році в Ірані знайшли скелет 4800-річної жінки, що вражав своїм зростом – 1,8 метра. У її черепі був виявлений неймовірний очний протез з золотого дроту, що точно відтворював кровоносні судини. Ця знахідка свідчить про високий рівень знань анатомії в ті часи, але й навіює думки про можливе прокляття.

Ці 4 історії – лише мала частина жахливих таємниць, які таїть у собі світ археології. Незважаючи на ризики, дослідники продовжують розкривати таємниці минулого, ризикуючи зіткнутися з прокляттями та невідомими небезпеками.

Нагадаємо, на території Греції знайшли рідкісну золоту застібку для сукні віком 3000 років.

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