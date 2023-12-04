Фанат Різдва у Німеччині встановив рекорд з кількості святкових ялинок у своєму будинку (фото)

57-річний мешканець міста Рінтельн у Німеччині до Різдва прикрасив свій будинок рекордною кількістю ялинок та різноманітних новорічних прикрас. У його оселі нині 555 різдвяних ялинок та 100 тисяч прикрас.

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Як повідомляє Reuters, 57-річний Томас Йеромін та його дружина Сюзанна у будинку площею 180 кв. метрів розмістили окрім 555 ялинок близько 108 000 прикрашених куль та 48 000 вогників.

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89 святкових дерев подружжя розмістило у спальні, решту – у коридорі, прихожій, вітальні та у вбиральні. Тепер будинок цієї пари виглядає як музей новорічних дерев.

Представники Книги рекордів Німеччини вже обійшли будинок Томаса й Сюзанни та перерахували усі дерева та прикраси.

Пара повідомила, що почала прикрашати будинок в червні, щоб досягти результату до настання Різдва.

Минулого року Томас та Сюзанна встановили 444 ялинок, що також було рекордом.

Раніше фахівці пояснили, де в домі не можна ставити ялинку, інакше вона швидко засохне.

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