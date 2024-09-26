Цей спрей вбиває попелиць та борошнистих червців наповал: потрібно лише взяти мило

Якщо ваш сад навесні страждає від попелиць, борошнистого червця чи інших надокучливих шкідників, спробуйте обійтися без хімічних інсектицидів. Садівники зауважили, що є простий універсальний спосіб, який допоможе позбутися шкідників не лише в саду, а й на домашніх рослинах.

Фахівці радять скористатися органічним домашнім мильним спреєм, щоб зупинити шкідників та запобігти подальшому пошкодженню рослин. Цей інсектицидний мильний спрей також можна використовувати для кімнатних рослин.

"При правильному змішуванні та використанні інсектицидне мило дуже ефективно знищує дрібних м’яких комах-шкідників, таких як попелиця, борошнистий червець, павутинний кліщ, біла мушка, щитівка. Він також щадний для ваших рослин, нетоксичний для дикої природи та не завдає шкоди таким корисним комахам, як сонечка чи бджоли", – стверджують експерти-практики.

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Що таке інсектицидне мило та як воно працює?

Інсектицидне мило, також відоме як садове мило, вбиває м’якотілих комах, руйнуючи їхню чутливу клітинну мембрану. По суті, він покриває та проникає через природний захисний бар’єр навколо їх тіла, що спричиняє їх висихання – або висихання. Це мило вбиває їх за допомогою специфічних для шкідників фізичних засобів, а не отруює їх.

Завдяки цьому інсектициду ви не зашкодите рослинам та корисним комахам. Однак варто зауважити, що розпилювати засіб треба безпосередньо на місця скупчення шкідників.

Мильний спрей проти шкідників. Джерело: homesteadandchill.com

Рецепт мильного спрею поти шкідників

Щоб створити свій власний домашній мильний спрей від попелиці, вам знадобляться лише два інгредієнти: рідке мило та вода. Чисте кастильське мило (з високим вмістом поживної оливкової олії) не зашкодить вашим рослинам. Бонусом стане, якщо ви використаєте мило з м'ятним запахом. Змішайте столову ложку рідкого мила на літр теплої води (від 19 до 30 градусів). Для більшої порції використовуйте 5-6 столових ложок мила на чотири літри води. Розчин буде дієвим упродовж 12 годин.

Найкраще розпилювати мильний спрей на шкідників увечері. Не застосовуйте спрей від попелиці під прямими сонячними променями, оскільки це може викликати сонячні опіки на листках рослин.

Мильний спрей від комах вбиває лише при прямому контакті, тому розпиліть його прямо на шкідників.

За потреби застосовуйте мильний спрей кожні 4-7 днів. Щоб розв'язати проблему зі шкідниками, може знадобитися кілька обробок. Якщо шкідників поменшало, проте вони не зникли повністю, експерти радять додати до мильного розчину олію німу. Вона відлякує більшість дрібних комах-шкідників, а також запобігає грибковим захворюванням, таким як борошниста роса.

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