Це можливо!: Як схуднути на 5-10 кілограм до Нового року

Залишилось всього місяць до Нового року 2024, і багато хто мріє встигнути схуднути до святкових заходів. Втім, важливо враховувати, що екстремальні дієти можуть завдати шкоди здоров'ю. Для безпечного та ефективного схуднення протягом 30 днів, вам слід дотримуватися певних правил.

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Нагадаємо, що здорове схуднення вимагає часу та послідовності. Спробуйте ці лайфхаки, дотримуючись розумних підходів до харчування та активності, і отримайте бажаний результат, пише ТСН.

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1. Знаходьте мотивацію:

Оберіть особистий стимул, який буде вас надихати. Це може бути бажання розпочати нове життя, мрія про розкішну сукню або бажання мати струнку фігуру.

Встановіть зображення або фото, яке нагадуватиме вам про вашу мету.

2. Складайте графік харчування:

Спробуйте збалансувати раціон, виключаючи шкідливі продукти.

Уникайте газованої води, копченостей, солоних, солодких, жирних та смажених страв.

Дотримуйтеся пропорцій: 40% вуглеводів, 25% жирів, 35% білків.

3. Ставте реальні цілі:

Пам'ятайте, що схуднути на 20 кг за три дні — нереально. Поступовий підхід дозволяє уникнути втрати здоров'я та повернення зайвих кілограмів.

Дозволяйте собі іноді відходити від норми, не сваріть себе за дрібні відступлення.

4. Фізичні навантаження:

Додайте фізичні вправи для максимального та швидкого ефекту.

Комбінуйте силові та кардіонавантаження для рівномірного заняття всіх груп м'язів. Прес – планка, човник, піднімання тулуба, скручування. Сідниці та стегна – випади, присідання, піднімання тазу. Руки – відтискання, підйоми рук угору з розгинанням ліктів. Якщо фізичні вправи неприйнятні через стан здоров'я, розгляньте легкі альтернативи, такі як кружляння пластиковим кільцем чи прогулянки на свіжому повітрі.



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