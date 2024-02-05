Це вже антитренд: що вийшло з моди у 2024 році

Світ моди мінливий, і те, що було на піку популярності вчора, може стати антитрендом вже завтра. Якщо мова не йде про одяг і стилі, які настільки універсальні, що мають шанс стати довгостроковим трендом або класикою, кожна річ відходить у забуття незабаром після свого піка популярності. Які ж модні течії вже не будуть модні у 2024?

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Про це пише Elle.

Прощавай, Y2K!

Естетика 2000-х, що панувала останні роки, ймовірно, втратить актуальність. Низька посадка джинсів, сукні поверх штанів, велюрові костюми, сумки-багети, уггі, туфлі на платформі – все це може відпочити до 2040 року.

"Тиха розкіш" поступається місцем "лінивій"

Вишукані та елегантні образи без зайвого пафосу – ось що було трендом у "тихій розкоші". Її місце у 2024 році займе "лінива розкіш" (Lazy Luxe). Це прості й базові речі: светри стриманих кольорів, костюми, спідниці-олівець, тренчі. Додати "лінивинки" образу можна легінсами, оверсайз-футболкою чи худі. Головне – комфорт і поєднання офіційного та повсякденного стилів.

Barbiecore втрачає рожевий колір

Яскравий і зухвалий Barbiecore, що заполонив 2023 рік, йде на спад. На його місце приходить червоний – колір, який почав набирати популярності вже наприкінці 2023 року.

"Чиста дівчина" поступається місцем гранжу

Мінімалізм та натуральність "чистої дівчини" з її нюдовим макіяжем, вільними джинсами та біло-бежевою гамою відходять у тінь. Їм на зміну приходить гранж: розтягнуті футболки, вільні джинси та куртки з потертостями, грубі шви, вицвіла тканина – все те, що підкреслює бунтарський дух.

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Стриманість замість дофамінового одягу

Яскраві кольори та сміливі принти дофамінового одягу, популярного в Скандинавії та Португалії, втрачають свою актуальність. Їм на зміну приходить стриманість і лаконічність.

Що ж буде в моді у 2024 році?

Зараз складно точно сказати, які тренди диктуватимуть моду наступного року. Проте, можна з упевненістю сказати, що на нас чекають нові цікаві естетики та стилі, які дозволять кожному виразити свою індивідуальність.

Нагадаємо, ми вже називали тренди весни - 2024 року.

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