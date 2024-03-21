Це найефективніший спосіб запам'ятовувати інформацію: науковці розкрили секрет

Відповідно до проведеного вченими дослідження, зубріння є далеко її ефективним способом запам'ятовувати інформацію.

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Дослідники з Темпльського університету та Піттсбурзького університету виявили, що зубріння матеріалу може бути неефективним для запам'ятовування інформації.

Натомість різноманітність та зміна обстановки можуть надати більш позитивний вплив на процес засвоєння знань. Про це пише The Week.

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У ході експериментів учасникам показували пари предметів та сцен, при цьому предмети іноді залишалися однаковими, а сцени навколо них змінювалися. Виявилося, що наш мозок краще запам'ятовує інформацію, коли до неї внесено певну різноманітність. Так, бачачи той самий предмет у різних сценах, ми краще утримуємо його в пам'яті.

Емілі Коуен, один з учасників дослідження, підкреслює, що час та різноманітність відіграють ключову роль у процесі запам'ятовування. Порівнюючи ефект повторення матеріалу зі зміною та різноманітністю, вчені дійшли висновку, що саме останні фактори сприяють найбільш ефективному запам'ятовуванню.

Розподіл часу між заняттями та внесення різноманітності в матеріал, що вивчається, можуть істотно вплинути на ефективність запам'ятовування. Коуен закликає викладачів та студентів переглянути традиційні методи навчання та приділити більше уваги різноманітності та зміні підходів до вивчення матеріалу.

Раніше ми писали, як ефективно покращити пам'ять за допомогою простих методів.

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