Стимулює пам'ять та мислення: Вчені назвали головні переваги написання від руки

Дослідження норвезьких науковців здивувало світ: письмо від руки виявилося більш корисним для розвитку пам'яті та мислення, ніж друкування на клавіатурі.

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Вчені з Норвезького університету науки і технологій провели експеримент за участю 36 студентів. Їхні мозкові хвилі реєстрували за допомогою електроенцефалограми під час написання слів від руки та на клавіатурі.

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Результати показали, що рукописний спосіб письма активує більше зв'язків між різними ділянками мозку. За словами авторів дослідження, рухи пальців при виведенні літер стимулюють мозок значно сильніше, ніж натискання клавіш.

"Ми виявили, що при написанні від руки моделі взаємодії мозку значно складніші, ніж при наборі тексту", – зазначає професор Одрі ван дер Меєр.

Чому письмо від руки корисніше?

Стимулює мозок: Рухи пальців при письмі активують більше нейронів і сприяють утворенню нових зв'язків між ними.

Рухи пальців при письмі активують більше нейронів і сприяють утворенню нових зв'язків між ними. Покращує пам'ять: Запис інформації від руки допомагає краще її запам'ятати, адже задіяно більше сенсорних каналів.

Запис інформації від руки допомагає краще її запам'ятати, адже задіяно більше сенсорних каналів. Розвиває креативність: Рукописний текст дає більше свободи для самовираження та генерування нових ідей.

Рукописний текст дає більше свободи для самовираження та генерування нових ідей. Тренує увагу: Письмо від руки потребує концентрації та зосередженості, що допомагає покращити увагу.

Письмо від руки – це не лише спосіб зафіксувати інформацію, але й цінний інструмент для розвитку мозку.

Додаткові поради:

Пишіть від руки щодня, навіть якщо це просто кілька хвилин.

Використовуйте різні ручки, блокноти та інші канцелярські приладдя, щоб зробити процес письма більш цікавим.

Спробуйте вести щоденник, писати листи або вірші.

Заохочуйте дітей писати від руки, щоб допомогти їм краще вчитися та розвиватися.

Піклуйтесь про свій мозок і пишіть від руки!

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