Ці квіти висаджують на початку серпня: забезпечать вашому саду барвисте цвітіння

Літо – чудова пора для того, щоб додати яскравих фарб у свій сад. Британський експерт з садівництва Крейг Вілсон радить скористатися першими днями серпня для висадки нових рослин.

За його словами, саме зараз створені ідеальні умови для того, щоб насолоджуватися квітучим садом до кінця теплої пори року. У коментарі express.co.uk Вілсон розповів, чому початок серпня – ідеальний час для посадки.

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За словами Вілсона, вологий ґрунт, який часто буває наприкінці липні, сприяє швидкому вкоріненню рослин. Особливо добре себе почуватимуться такі вологолюбні квіти, як гортензії, хости, лобелії та гібіскуси. Посадивши їх зараз, ви зможете милуватися їхнім цвітінням до осені.

Зазвичай, кінець липня та початок серпня вважається пізнім терміном для посіву польових квітів. Однак, якщо літо видалося дощовим і прохолодним, можна спробувати посіяти їхню суміш.

Вологі умови сприятимуть швидкому проростанню насіння, і до кінця серпня ви зможете милуватися різноманіттям кольорів у своєму саду.

Які квіти обрати для початку серпня:

Гортензії: ці кущі порадують вас великими суцвіттями різних відтінків.

Хости: рослини з декоративним листям, які створять прекрасний фон для інших квітів.

Лобелії: ніжні квіти, що утворюють яскраві килими.

Гібіскуси: кущі з великими красивими квітами, які будуть прикрашати ваш сад до пізньої осені.

Польові квіти: суміш польових квітів додасть вашому саду природного шарму.

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