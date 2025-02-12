Ці сюжети захоплюють з першої хвилини: топ цікавих та нетипових серіалів

Якщо ви у пошуках міні-серіалу на вечір або вже плануєте перегляди на вихідні, зверніть увагу на добірку детективів, комедій і драм від Netflix. Платформа вже випустила чимало захопливих варіантів, які точно варто подивитися.

РБК-Україна підготувало для вас топ міні-серіалів, які не залишать шансів на нудьгу.

"Життя з самим собою"

Головний герой переживає кризу, вважає себе невдахою і наважується на загадкову процедуру, яка обіцяє змінити його життя. Друзі радять йому поїхати в СПА, але замість омріяного відпочинку він опиняється у справжньому кошмарі.

Прокинувшись після процедури, чоловік розуміє, що повинен був померти. Коли ж він вибирається з могили і повертається додому, то знаходить там... себе. Але хто ж з них справжній?

"Таблетка від болю"

Цей міні-серіал відкриває завісу таємниць фармацевтичних компаній. Сюжет заснований на реальних подіях та статтях, але далеко не схожий на сухий документальний фільм.

Глядачі побачать, як великі корпорації приховують правду про свої препарати, маніпулюють ринком та намагаються уникнути викриття. І фінал цієї історії точно здивує.

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"Острів мільярдерів"

Це історія про суперництво заможних родин, які роками змагаються за вплив і гроші. Їхнє життя обертається навколо бізнесу, та не всі члени сімей поділяють жорсткі принципи боротьби.

Міні-серіал демонструє прірву між поколіннями, розкриває великі таємниці та змушує замислитися, що насправді приховано за розкішними статками.

"Тіла"

Заплутана історія, що охоплює одразу чотири сюжетні лінії у різні часові періоди. У центрі кожної з них — детективи, яких розділяють десятиліття, але пов'язує одна загадка.

На глядачів чекає інтригуючий сюжет, що тримає в напрузі до останньої хвилини.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

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