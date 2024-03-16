Ці засоби є в кожному домі: чим помити дзеркало, щоб сяяло чистотою

У домашніх умовах, де є діти чи домашні тварини, дзеркальні поверхні особливо швидко втрачають свій блиск через численні відбитки та забруднення. Проте існують два прості й економічні способи повернути дзеркалам первісний вигляд і позбавитися розводів.

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Ці методи передбачають використання звичайних кухонних продуктів. Як правильно очистити дзеркало, розповідає видання "Телеграф".

Спробуйте скористатися оцтом або лимонним соком. Вони володіють антисептичними та очисними властивостями, ефективно видаляючи будь-які види бруду та жирових забруднень.

Як протерти дзеркало оцтом чи лимонним соком

- Спочатку змішайте в пульверизаторі оцет і воду в рівних пропорціях (1:1). Рівномірно розприскайте цю суміш на поверхню дзеркала і залиште на кілька секунд. Потім обережно протріть дзеркало м'якою тканиною або шматочком газети.

- Якщо на дзеркалі залишилися плями від води або вапняний наліт, скористайтеся лимонним соком. Змішайте лимонний сік і воду в пропорції 1:1 і розпиліть на дзеркальну поверхню. Цей метод не лише очистить дзеркало, а й наповнить приміщення приємним ароматом.

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Окрім того, такими сумішами можна протирати будь-які скляні поверхні у вашому домі.

Ці прості, але ефективні лайфхаки допоможуть вам підтримувати ідеальну чистоту дзеркал, не витрачаючи зайвих коштів на дорогі хімічні засоби.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та якісно вимити дзеркала без розводів.

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