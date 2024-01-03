Як швидко та якісно вимити дзеркала без розводів

Чисті дзеркала завжди надають приміщенню свіжості та яскравості, однак, вони часто стають осередком розводів та плям, що знижують їхню привабливість. UAportal дізнався, як вимити дзеркало, не залишаючи при цьому розводів.

Розчин теплої води

Наповніть пульверизатор теплою водою і додайте кілька крапель господарського мила. Розпорошіть розчин на дзеркало і за допомогою серветки з мікрофібри витріть бруд або жир. Цей метод допомагає запобігти появі розводів і залишає дзеркало блискуче чистим.

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Оцет і газетний папір

Змішайте в пульверизаторі рівні частини оцту і води. Розпиліть суміш на дзеркало і протріть його зім'ятою газетою. Чорнило з газети допоможе уникнути розводів і залишить дзеркало кришталево чистим.

Ополіскування медичним спиртом

Після очищення дзеркала звичайним засобом для миття скла злегка збризніть його медичним спиртом. Витріть залишки спирту свіжою чистою серветкою з мікрофібри, і ви отримаєте дзеркало без розводів, блискуче, як нове.

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