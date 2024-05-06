Ці рослини мають бути в кожній хаті: допомагають запобігти появі вогкості та цвілі
Цвіль у будинку може бути небезпечною для здоров'я не лише людей, але й хатніх тварин. Вона може викликати алергічні реакції, призвести до розвитку астми. Деякі види цвілі викидають спори в повітря, тому у такому приміщенні краще не знаходитися.
Причиною появи цвілі може бути надмірна волога в будинку. Це призводить також до появи неприємного запаху.
На щастя, існують природні способи боротьби з цвіллю –– це кімнатні рослини, які поглинають вологу та очищають повітря.
Читайте також: Пліснява навколо вікон та на стелі миттєво зникне завдяки копійчаному засобу, який можна зробити самостійно
Ось декілька з них, які можна розмістити у будь-якій кімнаті, навіть у ванній:
1. Хлорофітум (Рослина-павук)
Наукова назва: Chlorophytum comosum. Ефективно поглинає вологу з повітря, включаючи конденсат. Це невибаглива до освітлення рослина, що підходить для будь-якої кімнати, окрім місць біля радіаторів.
2. Спатифіллум
Наукова назва: Spathiphyllum. Любить вологу і активно її вбирає. Допомагає у боротьбі з цвіллю та грибком. Невибаглива до догляду, потребує лише легкого поливу та непрямого освітлення.
3. Бостонська папороть
Наукова назва: Nephrolepis exaltata Bostoniensis. Ідеально підходить для вологих місць, адже поглинає багато вологи. Не потребує сильного освітлення. Ефективно бореться з цвіллю та регулює рівень вологості в приміщенні.
Нагадаємо, ми розповіли, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!