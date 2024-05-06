Ці рослини мають бути в кожній хаті: допомагають запобігти появі вогкості та цвілі

Цвіль у будинку може бути небезпечною для здоров'я не лише людей, але й хатніх тварин. Вона може викликати алергічні реакції, призвести до розвитку астми. Деякі види цвілі викидають спори в повітря, тому у такому приміщенні краще не знаходитися.

Причиною появи цвілі може бути надмірна волога в будинку. Це призводить також до появи неприємного запаху.

На щастя, існують природні способи боротьби з цвіллю –– це кімнатні рослини, які поглинають вологу та очищають повітря.

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Ось декілька з них, які можна розмістити у будь-якій кімнаті, навіть у ванній:

1. Хлорофітум (Рослина-павук)

Наукова назва: Chlorophytum comosum. Ефективно поглинає вологу з повітря, включаючи конденсат. Це невибаглива до освітлення рослина, що підходить для будь-якої кімнати, окрім місць біля радіаторів.

2. Спатифіллум

Наукова назва: Spathiphyllum. Любить вологу і активно її вбирає. Допомагає у боротьбі з цвіллю та грибком. Невибаглива до догляду, потребує лише легкого поливу та непрямого освітлення.

3. Бостонська папороть

Наукова назва: Nephrolepis exaltata Bostoniensis. Ідеально підходить для вологих місць, адже поглинає багато вологи. Не потребує сильного освітлення. Ефективно бореться з цвіллю та регулює рівень вологості в приміщенні.

Нагадаємо, ми розповіли, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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