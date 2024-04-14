Як позбутись плісняви в будинку: досвідчені хазяйки поділились секретами

Зазвичай цвіль з'являється на стінах, підвіконнях, плитці та у вентиляційних каналах. UAportal розповідає, як позбутись плісняви і не допустити її повторної появи.

Спеціальні засоби

Для ефективного видалення цвілі рекомендується використовувати спеціалізовані або універсальні засоби для чищення. Ці готові до використання розчини мають детальну інструкцію. Зазвичай їх розпилюють на уражені ділянки і залишають на певний час, після чого витирають ганчіркою або губкою.

Оцет

Оцет можна наносити на уражену пліснявою поверхню розпилювачем або пензликом. Після того, його залишають на деякий час, а потім витирають ганчіркою. Оцет часто поєднують з харчовою содою для кращого ефекту.

Відбілювач

Відбілювач – більш агресивний засіб для видалення цвілі (тому потрібно використовувати рукавички), який зазвичай використовується під час ремонтних робіт. Його розводять водою у співвідношенні 1:10 і розпилюють на уражену поверхню. Дуже важливо повністю висушити стіни перед проведенням будь-яких ремонтних робіт.

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Олія чайного дерева

Олія чайного дерева ефективна лише на початкових стадіях розвитку цвілі. Для приготування розчину змішайте 2 мл олії чайного дерева зі 100 мл води і додайте одну чайну ложку солі. Цей розчин наносять на уражену поверхню, не змиваючи.

Нагадаємо, ми розповіли, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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