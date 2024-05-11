Ці поширені помилки роблять вашу каву несмачною та некорисною

Багато людей не уявляють свій день без ароматної кави. Цей напій не лише дарує заряд бадьорості, але й може мати користь для здоров'я.

Дослідження показують, що кава, особливо фільтрована або еспресо, може знизити рівень холестерину, мати протизапальний ефект та навіть зменшувати ризик розвитку діабету 2 типу.

Також читайте: Кава чи цикорій: який напій корисніший

Однак, щоб отримати всі ці переваги та насолодитися смаком кави, її важливо правильно готувати, пише Fit For Fun. Ось 5 поширених помилок, яких слід уникати:

1. Зберігання кави в холодильнику.

Це хибна думка, що холодильник – найкраще місце для зберігання кави. Насправді він швидко вбирає запахи інших продуктів, що псує її смак. Зберігати каву слід у герметичному контейнері далеко від світла та сильних запахів.

2. Використання відкритої упаковки.

Якщо ви п'єте каву рідко, не купуйте велику упаковку. Порошок швидко втрачає аромат, якщо його не використовувати протягом кількох тижнів. Це негативно впливає на смак. Купуйте каву в невеликих упаковках або подрібнюйте зерна безпосередньо перед приготуванням.

3. Подрібнення всієї кави відразу.

Попередньо подрібнена кава зручна, але втрачає аромат значно швидше, ніж цільні зерна. Якщо ви цінуєте насичений смак та аромат, подрібнюйте зерна безпосередньо перед заварюванням.

4. Заливання окропом.

Гаряча вода шкідлива для смаку кави. Вона вивільняє гіркі речовини, а аромат швидко випаровується. Це робить каву гіркою та неприємною, а також може негативно вплинути на шлунок.

Заварюйте каву водою, нагрітою до 90-95 градусів. Якщо у вашого чайника немає термометра, дайте воді охолонути 2-3 хвилини після закипання.

5. Використання неякісної води.

Смак кави багато в чому залежить від якості води. Якщо вода жорстка, використовуйте мінеральну. Також не рекомендується використовувати занадто м'яку воду, адже вона може "вимити" смак кави.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!