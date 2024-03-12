Ці зачіски просто скарб для жінок з тонким волоссям: поради стилістів (фото)

Вік і випадання волосся – не привід для розпачу. Експерти-перукарі поділилися порадами щодо зачісок, що здатні додати об'єм волоссю та вміло приховати залисини та інші недоліки.

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У коментарі shefinds фахівці зауважили, що для краси та здоров'я волосся треба не забувати підстригати волосся кожні 4-6 тижнів. Використовуйте шампуні та кондиціонери, які підходять для вашого типу волосся. Також регулярно робіть маски для волосся й захищайте волосся від сонця та інших несприятливих факторів.

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Кращі зачіски для жінок з тонким волоссям

1. Тонкі хвилі

Універсальна стрижка, яка підходить як для довгого, так і для короткого волосся. Додатковий об'єм та легкість завдяки градуйованим шарам. Чубчик може додати образу нотку елегантності та молодості.

2. Асиметричний боб:

Чудовий вибір для жінок у розквіті сил. Додає волоссю руху та створює молодий вигляд. Зменшення довжини волосся полегшує його та робить більш об'ємним.

3. Піксі з глибоким боковим проділом:

Нагадує про непідвладний часу блиск старого Голлівуду. Додає об'єм короткому волоссю. Можливість змінювати проділ з одного боку на інший. Додавання волосся набік може збільшити об'єм у зоні, схильній до витончення.

4. Італійський боб:

Підкреслює найкращі риси обличчя. Додає волоссю об'єму та пружності. Густі тупі кінці створюють повітряний, об'ємний вигляд. Легкі варіанти укладання.

Стилісти радять не боятися експериментувати. Проконсультуйтеся з досвідченим стилістом, щоб підібрати ідеальну зачіску для вашого типу волосся та форми обличчя.

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