Ці предмети на кухні залучають в дім достаток: перевірте їх наявність

Кухня в домівці вважається особливим сакральним місцем. Тут не тільки створюють кулінарні шедеври, але й збирається родина, проводять час з друзями, або насолоджуються чашкою кави на одинці.

Це приміщення наповнена унікальною атмосферою, яка може сприяти привабленню достатку, радості та фінансового добробуту. Команда UAportal спільно з ТСН ділиться секретами, які предмети необхідно мати на вашій кухні, аби притягнути до вашого життя процвітання.

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Які речі на кухні притягують в дім щастя та достаток

Дзеркало. Розмістіть дзеркало так, щоб воно відображало полум’я кухонної плити, так енергетика грошей підвищуватиметься в рази. Не забувайте про ідеальну чистоту дзеркала – воно повинно блищати, щоб залучити достаток і гармонію.

Рослини. Заповніть ваше підвіконня різноманітними домашніми рослинами. Добре підходить м’ята, розмарин, базилік, або шавлія, адже вони як магніт притягують достаток. Піклуйтеся про їх здоров’я, і вони віддячать вам рясними фінансовими надходженнями.

Жовті відтінки. Внесіть в інтер’єр кухні елементи жовтого кольору, як-от фіранки, картини, статуетки, посуд, або текстиль. Жовтий – колір багатства, він наповнить ваш дім гармонією і достатком.

Круглі предмети. Декоруйте кухню предметами круглої форми, які символізують нескінченність і невичерпність. Круглий стіл чи тарілки з круглими візерунками допоможуть зберегти фінансову стабільність.

Спеції. Запасіться спеціями з сильною енергетикою, такими як ваніль, гвоздика, лаврове листя, імбир, кріп тощо. Вони збільшать ваші шанси на фінансовий успіх.

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