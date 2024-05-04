Коли та чому не варто дарувати рушники: народні прикмети

Дарування та отримання рушників може здатися простою справою, але в українській культурі це несе в собі різні важливі сенси. UAportal розповідає про забобони та повір'я про рушники, які існують в українській культурі.

Коли не варто дарувати

Важливо розуміти, чому дарування рушників за певних обставин слід уникати. За давніх часів білі рушники використовували передусім як похоронний атрибут, забезпечуючи підтримку покійному під час поховальних ритуалів. Відповідно, дарувати рушник може вважатися несприятливим, оскільки предки вірили, що він приносить хвороби, конфлікти і навіть невдачу.

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Якщо вам дарують рушник, особливо від людей, які можуть мати недобрі наміри, бажано утриматися від його прийняття. Однак, якщо ввічливість вимагає прийняття, за рушник заведено заплатити символічну суму і висловити вдячність, сказавши: "Заплачено".

Кухонні рушнички

Історичне значення кухонних рушників, навпаки, має інший бік. У минулому родичі загортали в них їжу для своїх близьких, які вирушали в далеку дорогу.

Через цю традицію вважається, що акт дарування кухонного рушника символізує потенційну розлуку. Отже, варто подумати, чи буде такий подарунок доречним у контексті стосунків та обставин, в яких перебуває отримувач.

З іншого боку, вишиті рушники мають позитивну символіку. У минулому молоді дівчата ретельно вишивали особливі візерунки на цих виробах, вкладаючи в них почуття любові.

Такі рушники в першу чергу призначалися як обереги для своїх коханих. Тому вишитий рушник може стати доречним подарунком для пар, які святкують весілля, ювілей чи іншу знаменну подію.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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