Ці помилки допускають майже всі: Як не можна готувати гречку, щоб не втрачати користь

Гречка – це одна з найкорисніших і найсмачніших круп, яка вже давно з'явилася в нашому меню. Вона містить амінокислоти, безліч вітамінів і корисних мікроелементів, а також багата кальцієм, магнієм та фосфором. За наявності заліза гречку можна порівняти з червоною рибою чи яловичиною.

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Основним місцем зростання гречки вважається Алтайський край, де сприятливі погодні умови та відносно чиста екологія сприяють тому, що при вирощуванні не використовуються хімічні речовини чи пестициди. Тому гречка є екологічно чистою, пише prostoway.

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Гречані страви можна вживати як на сніданок, так і на обід та на вечерю. Крупа чудово поєднується з м'ясом, овочами, тому з неї можна приготувати безліч різноманітних делікатесів.

Приготувати гречку нескладно, але щоб вона вийшла розсипчастою, а не розвареною, потрібно дотримуватися певних секретів.

Перед варінням гречку потрібно добре перебрати, видалити сміття та неякісні ядра. Воду також потрібно використовувати якісну, без сторонніх запахів.

Краще готувати гречку в каструлі з товстим дном. Перед варінням гречку можна трохи підсмажити на сковороді з додаванням олії, щоб вона стала м'якшою і ніжнішою.

Класичне співвідношення гречки та води - 1:2. Якщо ви хочете отримати більш соковиту страву, можна додати трохи більше води.

Готувати гречку потрібно на середньому вогні, не закриваючи кришку. Коли вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 10-15 хвилин. Після цього вимкнути вогонь і залишити гречку під кришкою ще на 10 хвилин.

Гречку можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса, риби або овочів.

Раніше ми писали про те, як зварити гречку всього за 3 хвилини.

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