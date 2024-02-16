Ці чотири овочі потрібно встигнути висадити до весни: і ось чому

Хоча лютий може здатися спокійним місяцем у саду, це чудовий час для посадки деяких овочів, які забезпечать вас свіжими продуктами протягом року.

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Експерти поділилися з Express.co.uk списком 4 найпростіших і швидкозростаючих овочів, які можна садити вже зараз. Лютий – краща пора для цих рослин, оскільки перепади температур роблять їх витривалішими.

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Коренеплоди

Фахівці радять: щоб зробити процес вирощування овочів "якомога простішим", треба висаджувати такі рослини, як коренеплоди, як-от морква та пастернак.

Переконайтеся перед посадкою, що ґрунт добре дренований. Моркву висівайте з лютого до кінця серпня. Це ж саме стосується й пастернаку.

Редис – це швидкозростаючий овоч. Його насіння треба сіяти прямо в землю, на глибину 1 см. Полюбляє добре дренований ґрунт та постійне зволоження.

Перед посадкою перевірте ґрунт: він має бути пухким, родючим і добре дренованим. Ретельно полийте насіння після посадки та перевіряйте рослини на наявність шкідників і хвороб.

Листова зелень

У лютому можна саджати шпинат та салат – вони прості у вирощуванні, люблять часткову тінь, регулярний полив.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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