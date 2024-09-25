Ці чотири фрази зіпсують стосунки з партнером назавжди: стоп-лист від психолога

Брехня – це не просто одне слово. Іноді вона приховується за простими фразами, які ми часто використовуємо у спілкуванні з партнером.

Психолог Джеффрі Бернштейн стверджує, що існують певні типи брехні, які особливо руйнівні для відносин. Вони можуть здаватися незначними, але насправді підривають довіру і створюють бар’єри у спілкуванні.

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Розглянемо докладніше ці чотири типи:

"Я в порядку": Коли ми говоримо цю фразу, приховуючи свої справжні почуття, ми створюємо стіну між собою та партнером. Це ускладнює розуміння один одного і може призвести до накопичення образи.

"Це нічого страшного": Ігноруючи свої почуття або дії партнера, ми демонструємо, що нам байдуже. Це послаблює емоційний зв’язок і може призвести до відчуття неповаги.

"Я зміню його чи її": Віра в те, що ми можемо змінити партнера, є однією з найпоширеніших ілюзій. Це часто призводить до розчарування і почуття провини.

"Нам не потрібно про це говорити": Уникання важливих розмов – це прямий шлях до емоційної віддаленості. Нерозв'язані проблеми накопичуються і рано чи пізно вибухнуть.

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Чому ці фрази такі небезпечні?

Психолог наголосив, коли ми брешемо або уникаємо важливих розмов, партнер втрачає довіру до нас. Відсутність щирості і відкритості призводить до того, що партнери віддаляються один від одного. Фахівець порадив, як уникнути цих помилок:

Будьте чесними: навіть якщо сказати правду важко, це допоможе зберегти довіру у відносинах. Висловлюйте свої почуття: не бійтеся говорити партнеру про те, що вас турбує. Приймайте партнера таким, яким він є й не намагайтеся змінити його. Регулярно розмовляйте про свої почуття, думки і бажання. Пам'ятайте, що міцні відносини будуються на довірі, щирості та взаєморозумінні.

Якщо ви помітили у себе або свого партнера ці шкідливі звички, не соромтеся звернутися за допомогою до психолога.

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