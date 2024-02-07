Ці 5 рослин треба обрізати зараз, щоб навесні вони 'ожили'

Зимовий період – ідеальний час для обрізки деяких рослин, щоб стимулювати їхнє зростання та цвітіння навесні. Обрізка необхідна для отримання максимальної користі від садових рослин.

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Експерт поділився, які п’ять рослин потрібно обрізати вже у лютому, аби навесні вони "ожили". Садівник зі стажем у коментарі виданню Express пояснив, що взимку активний ріст значно сповільнюється, і рослини відпочивають кілька місяців.

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Ось чому зима і дуже рання весна, як правило, є найкращим часом для обрізки деяких рослин, особливо якщо ви хочете скоригувати їхню форму.

Зимова обрізка готує ваші рослини до того, щоб зосередитися на вирощуванні квітів і плодів, коли вони з’являться навесні, тому вам слід ретельно обрізати взимку, перш ніж у саду почнеться новий ріст.

Тобто, додав фахівець, зимова обрізка життєво важлива для подальшої продуктивності та довголіття рослин.

Ось 5 рослин, які рекомендується обрізати взимку:

1. Гліцинія:

Зріжте стару або мертву деревину до основи рослини. Влітку обрізайте щербаті пагони, щоб контролювати розмір і стимулювати цвітіння. Перед обрізанням продезінфікуйте інструменти.

2. Гортензії білоквіткові:

Видаліть старі бічні пагони, які роблять кущ занадто густим. Зріжте мертву або ту деревину, що почала відмирати.

3. Плетючі кущові троянди:

Обріжте мертві або гнилі пагони. Укоротіть здорові бічні пагони на третину. Направляйте здорові бічні пагони через шпалеру або дріт. У кущових троянд видаліть старі частини рослини до основи.

4. Яблуні:

Видаліть мертві, хворі або пошкоджені гілки. Проріджуйте загущені або схрещені гілки.Зріжте гілки, які ростуть неправильно. Видаліть відростки. Робіть надрізи трохи вище бруньки або бічної гілки.

5. Кущі малини:

Видаліть мертві, хворі або пошкоджені тростини. Зріжте слабкі або тонкі тростини.Укоротіть тростини, що залишилися, до 60 см.

Обрізка цих рослин взимку допоможе вам отримати максимальну віддачу від них у наступному сезоні.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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