Чи є різниця між чоловічим і жіночим мозком: наукове пояснення

Науковці пояснили, що існують деякі відмінності між чоловічим і жіночим мозком, але їхня роль у поведінці та здібностях не так проста, як вважалося раніше.

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Чоловічий мозок, як правило, трохи більший за жіночий, але це не означає, що він краще виконує певні завдання. Різниці в розмірах мозку можуть бути пов’язані з іншими факторами, такими як розмір тіла або фізична активність, пише IFLScience.

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Які основні відмінності між мозком чоловік та жінки:

Концентрація нейромедіаторів. У жінок вищий рівень серотоніну, який пов’язаний із регуляцією настрою, а у чоловіків вищий рівень тестостерону, який пов’язаний з агресивністю.

Структура мозку. У жінок більш розвинені деякі ділянки мозку, які пов’язані з мовою та емоціями, а у чоловіків більш розвинені деякі ділянки мозку, які пов’язані з просторовим мисленням і координацією.

Взаємодія між півкулями мозку. У жінок більш розвинені зв’язки між лівою та правою півкулями мозку, що може бути пов’язано з їхніми вербальними та соціальними здібностями.

Автори статті зазначають, що важливо розуміти, що ці відмінності є середніми, і вони не стосуються всіх чоловіків і жінок. Багато чоловіків мають мозок, який схожий на мозок жінок, і навпаки.

Крім того, важливим є те, що ці відмінності не є незмінними. Вони можуть бути змінені в результаті досвіду та навколишнього середовища.

Наприклад, дослідження показало, що жінки, які займаються спортом, мають більш розвинені ділянки мозку, пов’язані з рухом. А чоловіки, які займаються музикою, мають більш розвинені ділянки мозку, пов’язані з мовою.

Раніше науковці попередили про зв'язок футболу зі значним зниженням функцій мозку.

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