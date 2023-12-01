Вчені попереджають про зв'язок футболу зі значним зниженням функцій мозку: дослідження

Науковці встановили, що футбол може призводити до погіршення функцій мозку. Нові висновки були представлені на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA).

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Вчені пов’язують футбольний удар головою, техніку, за якої гравці б’ють по м’ячу головою, і помітне зниження як мікроструктури, так і функціональності мозку протягом проміжку часу. Про це повідомляє SCITECHDAILY.

У той час як попередні дослідження вивчали несприятливий вплив на мозок, пов’язаний з футболом в один момент часу, це нове дослідження розглядало зміни мозку протягом двох років.

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Дослідження включало 148 молодих дорослих футболістів-любителів (середній вік 27 років, 26% жінок). Дослідницька група розробила спеціалізований опитувальник для гравців, щоб визначити, як часто вони б'ють по футбольному м'ячу головою.

Гравці оцінювали вербальне навчання та пам'ять, а також пройшли дифузійну тензорну візуалізацію (DTI), метод МРТ, під час реєстрації та через два роки. DTI характеризує мікроструктуру мозку шляхом відстеження мікроскопічного руху молекул води крізь тканину.

Група футболістів, які відбивали м'яч головою понад 1500 разів за два роки продемонструвала збільшення дифузії в лобових областях білої речовини та зниження індексу орієнтаційної дисперсії (міра організації мозку) у певних областях мозку.

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