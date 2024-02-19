Якщо вам потрібне перезавантаження: Топ 5 мультфільмів Pixar, які піднімають настрій
Кіновечір – чудовий спосіб провести час з близькими людьми, але іноді складно підібрати мультфільм, який буде цікавий як дітям, так і дорослим. Не хвилюйтесь, ми підготували для вас 5 чудових варіантів, які сподобаються всій сім'ї.
Ці мультфільми не лише розважатимуть, але й змусять замислитися над важливими темами. Вибирайте будь-який з них і насолоджуйтесь чудовим вечором з вашими близькими! Добірку підготували на сайті "Телеграф".
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1. "Уперед" (2020)
- Рейтинг IMDB: 7.4
- Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
- Країна: США
- Тривалість: 1 година 42 хвилини
- Продюсер: Корі Рей
Зворушлива історія про двох братів-ельфів, які вирушають у захопливу мандрівку, щоб на один день повернути до життя померлого батька.
2. "Тролі 2: Світове турне" (2020)
- Рейтинг IMDB: 6.1
- Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
- Країна: США
- Тривалість: 1 година 30 хвилин
- Продюсер: Джина Шей
Музична пригода, де головні герої мають врятувати різні жанри музики від знищення злою королевою.
3. "Душа" (2020)
- Рейтинг IMDB: 8.1
- Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
- Країна: США
- Тривалість: 1 година 40 хвилин
- Продюсер: Дана Мюррей
Захоплива історія вчителя музики, який потрапляє до світу перед народженням, щоб допомогти знайти своє покликання одній душі.
4. "Рая та останній дракон" (2021)
- Рейтинг IMDB: 7.4
- Жанр: анімаційний, екшн, пригоди
- Країна: США
- Тривалість: 1 година 47 хвилин
- Продюсер: Оснат Шурер
Екшн про дівчину-воїна, яка має знайти останнього дракона, щоб врятувати свій народ від чудовиськ.
5. "Лука" (2021)
- Рейтинг IMDB: 7.5
- Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
- Країна: США
- Тривалість: 1 година 35 хвилин
- Продюсер: Андреа Воррен
Фільм про пригоди хлопчика та його друга-чудовиська в мальовничому італійському містечку.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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