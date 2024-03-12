Якщо в квартирі мало сонця: названо найгарніші кімнатні рослини, що люблять тінь

Не вистачає сонячного світла у вашій квартирі? Не біда! Існують кімнатні рослини, які чудово ростуть і без яскравого освітлення.

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З такими тіньовитривалими рослинами ваша квартира буде зеленою і затишною, навіть якщо в ній не вистачає сонячного світла, пише prostoway.

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1. Сансевієрія

Ця красуня з мальовничим листям не потребує багато сонця. Її можна поставити навіть у темний куточок кімнати, і вона буде радувати вас своїм зеленим сяйвом.

2. Фікус еластика

Незважаючи на тропічне походження, цей фікус легко переносить тінь. На яскравому сонці його листя може отримати опіки.

3. Драцена

Ця тропічна рослина не потребує яскравого світла. Головне - не забувати її поливати і зволожувати повітря.

4. Монстера

Монстера чудово росте в тіні. Їй потрібна лише висока вологість повітря, регулярний полив відстояною водою та обприскування листя.

5. Плющ, сингоніум, традесканція

Ці невибагливі рослини також не потребують багато сонця. Їх можна вирощувати навіть у найпохмуріших кімнатах.

6. Бегонія, фуксія, фіалка

З квітучих рослин, які ростуть у тіні, можна вибрати бегонію, фуксію або фіалку.

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