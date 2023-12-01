Їж та худни: названо 11 фруктів, які прискорюють втрату ваги

Фрукти містять багато вітамінів, мінералів та клітковини, яка сприяє здоров'ю кишківника. Крім того, вони дуже приємні на смак. Ресурс Prevention, розглянув вплив фруктів на процес схуднення.

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Доктор медичних наук, генеральний директор і співзасновник Culina Health Ванесса Ріссетто стверджує, що "фрукти обов'язково повинні бути включені в здоровий харчовий раціон для схуднення або контролю ваги". Магістр медицини, доктор медичних наук та авторка "Маленької книги тих, хто змінює правила гри: 50 здорових звичок для управління стресом і тривогою" Джессіка Кордінг додає: "Якщо вам подобається який-небудь фрукт, то ви повинні його споживати".

До фруктів, які сприяють втраті ваги відносяться:

Апельсини

Цитрусові, особливо апельсини, є чудовим вибором для тих, хто хоче схуднути. Доктор медичних наук, дієтологиня і представниця Академії харчування та дієтології Соня Анджелоне вказує на вміст антиоксидантів та вітаміну С в апельсинах, що допомагає боротися з запаленнями.

Авокадо

Калорійний, але здатний забезпечити відчуття ситості, авокадо також сприяє зниженню ваги.

Ківі

Ківі містить багато вітаміну С, вітаміну К, фолату та клітковиною, тому його рекомендують для схуднення. Дослідження підтверджують його здатність знижувати артеріальний тиск.

Яблука

Багаті клітковиною, яка сприяє травленню, яблука також відзначаються низькою калорійністю та високим вмістом води.

Груші

Схожі на яблука за складом, груші сприяють відчуттю ситості та допомагають дотримуватися харчового режиму.

Грейпфрут

Низькокалорійний та багатий водою та клітковиною, грейпфрут сприяє процесу схуднення.

Гранатові кісточки

Маючи велику кількість клітковини та вітаміну С, гранатові кісточки додають солодко-терпкий смак салатам.

Полуниця

З 8 грамами клітковини в одній чашці, полуниця також містить велику кількість вітаміну C, зменшуючи запалення.

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Лохина

Завдяки високому вмісту клітковини та низькій калорійності, лохина допомагає відчувати ситість.

Кавун

Високий вміст води, низькокалорійність та вітамін C роблять кавун відмінним вибором для схуднення.

Малина

Має багато клітковини та вітаміну C, є одним із найбільш поживних фруктів.

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