Експерти розповіли, як легко зберегти шпинат свіжим упродовж тижнів

Поживна цінність шпинату робить його ідеальним доповненням до будь-якого салату, смузі або багатьох інших рецептів. Однак ця зелень дуже швидко псується.

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Через високий вміст вологи шпинат зберігається щонайбільше до семи днів. Втім, експерти пояснили, як можна зберігати шпинат свіжим набагато довшим, повідомляє Express.co.uk.

Шпинат слід мити лише тоді, коли він збирається використовувати. Якщо зберігати його в герметичному контейнері, він, ймовірно, збереже довше.

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Помістіть кілька паперових рушників у контейнер, щоб уникнути більшої частини вологи. Вони вбирають зайву вологу, тому все залишається приємним, хрустким і хрустким".

Закрийте контейнер, а потім помістіть у холодильник. Але ні в якому разі не кладіть його поруч із фруктами, які виробляють етилен, наприклад бананами чи яблуками, оскільки газ етилен призведе до псування шпинату.

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