Фахівці пояснили, де треба зберігати горіхи, щоб вони не псувалися

Важливо правильно зберігати горіхи, щоб забезпечити максимальну свіжість і смак. Корисна для серця закуска може швидко згіркнути, якщо її неправильно зберігати.

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Горіхи мають високий вміст жиру швидко стають згірклими. Псування прискорюється в присутності світла, кисню та тепла, повідомляє Express.co.uk.

Зберігання горіхів (і насіння) у холодильнику або морозильній камері обмежує вплив трьох факторів. Так горіхи будуть менш гіркими та більш ароматними протягом довшого періоду.

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Якщо горіхи покласти в кухонну шафу в герметичний контейнер, вони можуть залишатися свіжими до трьох місяців.

Для зберігання горіхів слід використовувати контейнери з герметичною кришкою, такі як скляні банки та пластикові контейнери. Це гарантує, що горіхи, які зберігаються, підтримуватимуть належний рівень вологості.

Для більш тривалого зберігання підходить морозильна камера. Вона збереже горіхи свіжими до року. Оскільки вміст води низький, заморожування не вплине на смак.

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