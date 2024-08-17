Експерти з садівництва порадили розвішати на дерева та на виноград старі компакт-диски

Розвішування компакт-дисків на деревах у саду чи на городі може стати ефективним рішенням для боротьби зі шкідниками. Цей простий метод, який полягає у використанні старих CD або DVD-дисків, дозволяє відлякати птахів, зайців та інших тварин, які можуть пошкодити ваші рослини.

Завдяки блискучій поверхні дисків, які відбивають сонячні промені, тварини лякаються і уникають наближення до ділянки, повідомляє Daily Express.

Ця техніка є особливо корисною для тих, хто має старі компакт-диски, які більше не використовуються. Замість того, щоб викидати ці диски, їх можна переобладнати для захисту вашого саду чи городу.

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Диски варто прив'язати до дерев або інших конструкцій, щоб вони могли легко рухатися на вітрі. Найменший порив вітру створює рух, який посилює ефект відлякування.

Щоб підтримувати ефективність цього методу, рекомендується періодично змінювати розташування дисків. Тварини з часом можуть звикнути до постійного миготіння на одному місці, тому зміна їхнього розташування допоможе зберегти ефективність захисту.

Цей метод є безпечною альтернативою токсичним репелентам, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та не завжди ефективні.

До речі, компакт-диски, розвішані на балконі, допоможуть відлякати голубів, які часто забруднюють вікна та створюють антисанітарні умови.

Крім того, цей спосіб може бути корисним для тих, хто стикається з проблемою бродячих котів, які можуть пошкодити рослини у саду.

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