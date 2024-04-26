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Як відлякати вуличних котів від будинку: дієві методи та лайфхаки

Ціхоцька Марія

Як відлякати вуличних котів від будинку: дієві методи та лайфхаки
Існує безліч способів відлякати котів, не завдаючи їм шкоди.

Вуличні коти, хоч і можуть здаватися милими, часом створюють проблеми: шкодять рослинам, залишають неприємні "сюрпризи" та просто лякають деяких людей.

Існує безліч способів відлякати котів, не завдаючи їм шкоди. Про це пише Главред.

Запахи:

  • Цитрусові: Апельсини, лимони, грейпфрути, лайми, мандарини. Їх різкий запах неприємний для більшості котів. Розкладіть кірки цитрусових у місцях, де ви не хочете бачити котів.
  • Пряні трави: Лаванда, розмарин, м'ята, перцева м'ята, чебрець, часник. Посадіть ці трави на ділянці або розкладіть пучки сушених трав.
  • Кавова гуща: Свіжа або сушена кавова гуща також має неприємний для котів запах.
  • Оцет: Розведіть оцет з водою в рівних пропорціях і розпиліть у місцях, де бувають коти.
  • Аміак: Запах аміаку також не подобається котам. Використовуйте нашатирний спирт, розведений водою (1:1).

Інші методи:

  • Фольга: Шурхіт фольги лякає багатьох котів. Розкладіть листи фольги в проблемних місцях.
  • Шипи та колючки: Коти не люблять ходити по гострих предметах. Використовуйте шишки, гілки хвойних дерев або колючий дріт.
  • Ультразвукові відлякувачі: Ці пристрої видають ультразвук, який не чутний для людей, але неприємний для котів.
  • Датчики руху з водою: Ці пристрої розпилюють воду в бік руху, коли виявляють кішку.

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Важливо:

  • Не використовуйте отруйні речовини або інші методи, які можуть завдати шкоди тваринам.
  • Якщо ви хочете відлякати котів тільки з певної території, наприклад, з клумби або дитячого майданчика, обгородіть її.
  • Пам'ятайте, що коти - це живі істоти, і вони мають право на свою територію. Будьте гуманні та використовуйте тільки ті методи, які не завдають їм шкоди.

Додаткові поради:

  • Приберіть джерела їжі: Закрийте щільно сміттєві баки та компостні купи, які можуть приваблювати котів.
  • Забезпечте кішкам альтернативні місця для туалету: Облаштуйте для них спеціальне місце з піском або гравієм в іншому місці.
  • Стерилізуйте та каструйте домашніх котів: Це допоможе зменшити популяцію бездомних котів у вашому районі.

Які запахи коти не люблять найбільше?

Однозначної відповіді на це питання немає, адже нюх у кожної кішки унікальний. Однак, дослідження показують, що більшість котів не люблять:

  • Цитрусові
  • Пряні трави
  • Оцет
  • Ацетон
  • Аміак
  • Каву
  • Тютюн

Пам'ятайте:

  • Перед використанням будь-якого методу відлякування переконайтеся, що він безпечний для дітей та інших домашніх тварин.
  • Можливо, вам доведеться періодично змінювати методи відлякування, адже коти - це розумні тварини і можуть з часом звикнути до запахів.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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