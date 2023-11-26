Експерти пояснили одержимість котів коробками

Власники котів, які піклуються про свою тварину, купують їй спеціальні лежаки, аби тварині було комфортно спати, або накладки на радіатори, би тварина зігрівалася взимку.

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Однак часто коти замість комфортних лежаночок обирають доволі дивні місця для того, аби полежати. Наприклад – коробки. Експерти з Askmycats пояснили таку поведінку домашніх улюбленців.

Секрети котячої одержимості коробками

Фахівці зауважують, що коробки для котів це як "їхня особиста фортеця". Пояснюється це тим, що у дикій природі коти є і мисливцями, і тими, на кого полюють. Тож коробка забезпечує ідеальну схованку, місце, де вони можуть відпочити, спостерігати та планувати свій "наступний напад".

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Також котів приваблює у коробках те, що вони там знаходять теплоізольований простір. Тож коробку вони сприймають як місце, де їм буде затишно й комфортно.

Стверджується також, що коробка для кота – спосіб відчувати себе в безпеці та комфорті: "Це як постійні ніжні обійми з усіх боків", особливо якщо коробка затісна для тварини.

Також любов котів до коробок пояснюється тим, що тварину приваблює картон – вони дряпають його, гризуть, а іноді навіть розривають.

А ще коробка для кота – як" місце гніздування". Коробки для тварин стають приватним місцем спокою.

Також коти можуть залазити у коробки, аби зменшити почуття тривоги.

"Дослідження показали, що коти, які мають доступ до схованок у новому середовищі, швидше адаптуються та виявляють менше ознак стресу. Це як їх особиста дзен-зона. Картонна коробка забезпечує їм тихий куточок, щоб розслабитися, відновити сили та підготуватися до наступної грайливої ​​ескапади", – йдеться у повідомленні.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

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