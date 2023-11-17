Експерти пояснили, чи може туалетний папір засмітити унітаз

Використаний туалетний папір зазвичай всі викидають прямісінько в унітаз, не підозрюючи, що так робити не варто.

Відео дня

Туалетний папір, як правило, виготовляється з целюлози, тому вона погано розчиняється у воді. Якщо викинути в унітаз занадто багато туалетного паперу, він може застрягти в трубах і призвести до їх засмічення, пише Sante Plus.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Крім того, туалетний папір може містити наповнювачі, такі як поліетилен та інші синтетичні матеріали. Ці наповнювачі також можуть погано розчинятися у воді і сприяти засміченням каналізації.

Як прочистити забитий унітаз

Якщо у вас забився унітаз, ви можете спробувати його прочистити самостійно.

Ось кілька порад:

Спробуйте використати вантуз. Налийте в унітаз трохи води, щоб він був наполовину заповнений, і прикладіть вантуз до отвору зливу. Сильно натисніть на вантуз, а потім відпустіть, повторіть ритмічно від 5 до 20 разів.

Використовуйте хімічний засіб для прочистки каналізації. Перед використанням хімічного засобу обов'язково прочитайте інструкцію.

Якщо вищезазначені методи не допомогли, вам доведеться викликати сантехніка.

Щоб уникнути засмічення унітаза, не кидайте у нього сторонніх предметів, зокрема туалетний папір, прокладки, тампони тощо.

Регулярно прочищайте унітаз за допомогою вантуза або хімічного засобу.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!