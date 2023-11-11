Без використання вантуза: що робити, якщо засмітився унітаз

Засмічення унітаза – проблема, з якою може зіткнутися кожен мешканець приватного або багатоповерхового будинку. Це відбувається через те, що люди змивають харчові відходи, котячий наповнювач та інші побутові предмети, які повинні утилізуватися інакше. UAportal розповідає, що робити в домашніх умовах без виклику сантехніка.

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Як швидко почистити унітаз

Коли ви бачите, що унітаз засмітився, виробники спеціальних порошків, таких як "Крот", знають, як прочистити його практично миттєво. Такі засоби продаються в будь-якому магазині побутової хімії.

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Все, що вам потрібно зробити, це вивчити інструкцію на пакетику і використовувати порошок за призначенням. Як правило, вміст пакетика потрібно висипати в унітаз, почекати 1-2 години, а потім натиснути кнопку зливу.

Що робити, коли засмітився унітаз і немає вантуза

Існує швидкий лайфхак, як позбутися засмічення в унітазі без вантуза – зробіть його самостійно, для цього візьміть будь-яку палицю, щітку, в'язальну спицю або навіть виделку.

Ваше завдання – проштовхнути пристрій якомога глибше в місце з'єднання випуску і гофри. Краще робити обертальні рухи – так вода швидше потрапить всередину і виштовхне "пробку" зі сміттям.

Використайте сантехнічний трос

Тримайте один кінець троса в руках, просуньте інший кінець в унітаз і проштовхуйте його, прориваючи засмічення. На відміну від попереднього варіанту з палицею або спицею, трос більш гнучкий, що дозволить вам швидше виштовхнути сміття з проблемної зони.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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