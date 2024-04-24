Експерти пояснили, як правильно зберігати хліб: довше лишатиметься свіжим

Багато людей зберігають свій хліб у пластику, але це може бути поганою ідеєю. Експерти радять простий та дієвий метод зберігання, який гарантує, що хліб лишиться свіжим якомога довше.

Зокрема, зберігання хліба в папері збереже його свіжим довше. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зберігання в пластику здається правильною ідеєю. Однак насправді це сприяє розвитку цвілі, що призводить до того, що хліб псується набагато швидше.

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Хлібниці – ще один чудовий спосіб зберігати хліб. Завдяки отворам вони не дають хлібу пліснявіти.

Якщо у вас є проблеми зі шкідниками, і ви вважаєте за краще зберігати хліб у герметичному контейнері, спробуйте кинути скибочку хліба разом із буханкою. Зріз із більшою площею поверхні притягуватиме воду та допоможе контролювати вміст вологи у контейнері.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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