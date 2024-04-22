Які продукти не варто класти в холодильник: поради господинь

Не кожна господиня знає, що не всі види продуктів призначені для зберігання в холодильнику. UAportal підготував для вас поради, як не слід зберігати певні харчові продукти.

Картопля

Картоплю не можна зберігати в холодильнику, оскільки коливання температури призводить до перетворення крохмалю в цукор, що впливає на смак і текстуру. Щоб зберегти її свіжість і якість, рекомендується тримати її в прохолодному темному місці, наприклад, у коморі або погребі, запобігаючи проростанню або гниттю.

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Помідори

Охолодження томатів порушує процес дозрівання, в результаті чого вони втрачають смак і стають борошнистою консистенцією. Корисно зберігати їх при кімнатній температурі, стеблом донизу, щоб запобігти втраті вологи та забезпечити максимальну свіжість.

Цибуля

Слід уникати охолодження цибулі, оскільки волога всередині призводить до того, що рослина стає м'якою і пліснявіє. Замість цього зберігайте її в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці, наприклад, в сітчастому мішку або кошику.

Часник

Крім того, часник не можна зберігати в холодильнику. Холодна температура і волога можуть зробити його гумовим і запліснявілим. Зберігайте часник у сухому, провітрюваному приміщенні при кімнатній температурі, використовуючи коричневий паперовий пакет для циркуляції повітря.

Хліб

Не рекомендується зберігати хліб у холодильнику, оскільки низькі температури прискорюють процес висихання, що призводять до швидкого черствіння. Щоб він залишався свіжим і м'яким, зберігайте його при кімнатній температурі в хлібниці або герметичному контейнері. Також уникайте прямих сонячних променів.

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