Експерти назвали найпростіший спосіб запобігти утворенню шарів льоду у морозилці

З часом у холодильнику нерідко утворюється лід, який вимагає розморожування. Це може бути виснажливим і нудним завданням.

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Однак є просте рішення для подолання цієї проблеми, пише видання SantePlus. Знадобиться засіб, що є на кожній кухні.

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Виявляється, ви можете запобігти утворенню інею в холодильнику, використовуючи олію. Для цього вам знадобиться лише нейтральна рослинна олія, яку ви нанесете на стінки, ящики та відділення вашого приладу.

Ось як це зробити:

Вимкніть холодильник і витягніть з нього всі продукти. Очистіть холодильник від залишків їжі та протріть насухо. Нанесіть тонкий шар олії на всі внутрішні поверхні холодильника, включаючи стінки, ящики та полиці. Вставте продукти назад у холодильник і увімкніть його.

Олія утворює тонку плівку на поверхні холодильника, яка перешкоджає утворенню інею. Завдяки цьому вам рідше доведеться розморожувати холодильник, а також можна зберегти його в чистоті та працездатності.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам запобігти утворенню інею в холодильнику:

Не переповнюйте холодильник. Зайве їжа буде виділяти тепло, що може призвести до утворення інею.

Не залишайте відкриті дверцята холодильника надовго. Це також може привести до утворення інею.

Спробуйте цей простий спосіб запобігти утворенню інею в морозилці і переконайтеся, наскільки він ефективний.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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