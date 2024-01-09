Як позбутися неприємного запаху в холодильнику копійчаними засобами

Холодильник – це важливий елемент нашої кухні, який допомагає зберігати їжу свіжою та придатною для вживання тривалий час. Однак, якщо холодильник не чистити регулярно, у ньому можуть з'явитися неприємні запахи.

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На щастя, існує кілька простих і ефективних способів позбутися неприємних запахів у холодильнику, пише видання SantePlus.

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Регулярно чистьте холодильник. Принаймні раз на місяць вимикайте холодильник, виймайте його вміст і очищайте всі поверхні м’яким миючим засобом. Не забудьте також очистити ущільнювачі, щоб запобігти появі цвілі.

Зберігайте продукти в герметичних контейнерах. Це допоможе запобігти поширенню запахів від одних продуктів на інші.

Використовуйте натуральні засоби для дезодорації. Оцет, лимон, харчова сода та кавова гуща – це ефективні натуральні засоби, які допоможуть усунути неприємні запахи.

Регулярно перевіряйте терміни придатності продуктів. Не дозволяйте продуктам зіпсуватися в холодильнику.

Для дезодорації холодильника можна використати такі засоби:

Оцетовий спрей: змішайте 1/2 склянки оцту з 1/2 склянки води та перелийте в пляшку з розпилювачем. Нанесіть спрей на всі поверхні холодильника. Потім протріть насухо.

Лимонний розчин: змішайте 1/2 склянки води з 1/4 склянки соку лимона. Нанесіть розчин на всі поверхні холодильника.

Харчова сода: розсипте харчову соду на паперову серветку і помістіть її в холодильник.

Кавова гуща: помістіть чашку з кавовою гущею в холодильник.

За допомогою цих простих порад ви зможете легко підтримувати свій холодильник свіжим і чистим.

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