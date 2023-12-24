Експерти назвали поверхні, які нізащо не можна мити оцтом

Є деякі речі, які ніколи не можна чистити білим оцтом, оскільки це може завдати шкоди. Він може пошкодити інші поверхні, оскільки це кислота.

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За словами експертів, використання повноцінного очисного оцту для вощеної або необробленої деревини може призвести до зміни кольору. Якщо ви плануєте чистити деревину, обов’язково розведіть оцет або використовуйте засіб, призначений для обробки деревини, повідомляє Express.co.uk.

Ви не повинні використовувати оцет для чищення мармуру, граніту та інших природних каменів, таких як сланець. Через кислоту в оцті в природному камені може виникнути ямка.

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Білий оцет часто рекомендують, коли справа доходить до чищення затирки, але професіонали радять його не використовувати. Оцет з часом це може стирати розчин, спричиняючи його псування.

Для нержавіючої сталі після тривалого впливу, особливо кислот оцту, можливе утворення ямок. Обов’язково використовуйте чистячі засоби, безпечні для нержавіючої сталі.

Будь-які екрани, мобільні телефони або комп’ютерні монітори ніколи не можна чистити білим оцтом. Це пошкодить будь-яке антивідблискове покриття.

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