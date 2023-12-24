Як легко відмити кавоварку: Поради від спеціалістів

Чистота кавоварки визначає якість та смак напою. Однак, з часом та постійним використанням, залишки кавових олій та осаду можуть змінити смак кави. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть розв'язувати цю проблему.

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Оцтовий розчин від накипу

Для усунення кавового нальоту в кавоварці можна створити розчин з рівних частин білого оцту і води. Цю суміш можна залити у резервуар для води та запустити цикл заварювання без кави. Бажано повторити цей процес ще раз зі свіжою водою, щоб забезпечити ретельне промивання кавомашини.

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Скраб з харчової соди

Ще один ефективний метод видалення кавового нальоту полягає у створенні пасти з харчової соди та води. Її слід нанести на внутрішню поверхню кавоварки та залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього поверхні можна акуратно почистити губкою, щоб усунути стійкі відкладення.

Ополіскування лимонним соком

Наповніть резервуар водою і додайте 250 мілілітрів лимонної кислоти. Потім слід виконати повний цикл заварювання, щоб лимонна кислота з лимонного соку допомогла розщепити кавові відкладення.

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