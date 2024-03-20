Експерти назвали найкращі умови для росту помідорів: будуть стиглі та соковиті

Помідори легко вирощувати, хоча їм все одно потрібні належні умови. Деякі овочі можуть рости в суворих низьких температурах, а іншим для процвітання потрібен тепліший клімат.

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Оптимальна температура для дозрівання томатів – від 20 до 25 градусів Цельсія. Про це повідомляє Express.co.uk.

При температурі 30 градусів занадто жарко, щоб плоди виробляли лікопін і каротин. Саме ці пігменти надають помідорам колір.

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Коли температура опускається нижче 10 градусів, зелені помідори не дозрівають. Якщо вона досягає цих температур і помідори вже почали трохи забарвлюватися, ви можете занести їх усередину, щоб закінчити дозрівання.

Помідори слід висаджувати в місці, яке отримує щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Вони, як правило, добре ростуть на грядці або у великому горщику.

Ґрунт, який використовується для рослин томатів, має бути дренованим із рН від 5,8 до 7. Плоди будуть рости майже на будь-якому типі ґрунту, крім глини.

Насіння помідорів можна вирощувати на відкритому повітрі або вдома. Незважаючи ні на що, ґрунт на відкритому повітрі має бути теплим перед посівом насіння або посадкою кімнатних рослин томатів.

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