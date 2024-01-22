Експерти назвали 5 простих кроків, щоб врятувати вмираючу орхідею

Орхідеї можуть стати чудовим доповненням до будь-якого інтер’єру. Однак, якщо за ними не доглядати належним чином, вони можуть загинути.

Відео дня

Якщо ви помітили, що ваша орхідея починає в’янути, не впадайте у відчай. За допомогою п’яти кроків ви можете врятувати свою рослину і змусити її знову зацвісти, пише видання santeplusmag.

Також читайте: Чим натерти орхідею, аби вона "ожила": простий спосіб з алое

Поспостерігайте за орхідеєю, щоб визначити проблему.

Перш ніж приступити до будь-яких дій, важливо зрозуміти, чому ваша орхідея гине. Якщо листя жовтіє, це може бути ознакою хвороби або нестачі світла. Якщо коріння стає м’яким і коричневим, це може бути ознакою надлишку води.

Очистіть коріння орхідеї

Якщо корені вашої орхідеї загнили, їх необхідно видалити. Акуратно вийміть рослину з горщика і видаліть всі мертві або пошкоджені коріння. За допомогою секатора або продезінфікованих ножиць відріжте будь-яке коріння, яке виглядає м’яким, коричневим або чорним. Зберігайте лише зелене коріння або зелені кінчики.

Пересадіть орхідею

Пересадка дозволить вам дати вашій рослині новий субстрат і, отже, новий запас поживних речовин. Виберіть прозорий пластиковий горщик, щоб ви могли регулярно перевіряти стан коренів. Що стосується ґрунту для горщиків, то бажано, щоб він складався зі шматочків кори, волокон деревного вугілля, моху-сфагнуму або навіть волокон деревного вугілля.

Допоможіть орхідеї знову вирости

Щоб ваша орхідея відновилася і знову зацвіла, вам потрібно створити їй сприятливі умови для розвитку. Помістіть орхідею у світле місце, уникаючи при цьому попадання прямих сонячних променів. Тримайте горщик при температурі від 18°C ​​до 21°C, подалі від протягів і джерел тепла. Також бажано поливати орхідею м'якою водою, наприклад дощовою, і що важливо – кімнатної температури. Час від часу збризкуйте листя орхідеї.

Якщо ви будете дотримуватися цих кроків, ви зможете врятувати свою вмираючу орхідею і знову насолоджуватися її красою.

Дізнайтеся, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!