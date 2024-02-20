Експерти назвали 10 рослин, які ніколи не можна обрізати в лютому: повний список

Обрізка - важливий аспект догляду за рослинами, але важливо знати, коли це робити. Деякі рослини, обрізані взимку, можуть захворіти, втратити цвітіння або навіть загинути.

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Також обрізка певних рослин може призвести до того, що шкідники активніше атакуватимуть їх. Тому варто дослухатися до таких порад, які експерти надали виданню Express.

Раніше ми повідомляли: Ці чотири овочі потрібно встигнути висадити до весни: і ось чому

1. Жасмин - цвіте влітку, тому обрізайте після цвітіння. Санітарна обрізка проводиться навесні до розпускання бруньок. Видаляються пошкоджені гілки та уражені шкідниками пагони.

2. Лаванда: не обрізайте взимку, бо ризикуєте пошкодити зростання нових пагонів. Найкраще обрізати влітку.

3. Азалії: обрізайте після цвітіння, щоб не зрізати бутони, які готуються до нового сезону.

4. Клени: не обрізайте взимку, бо вони "кровоточать" соком. Обрізайте влітку, щоб видалити пошкоджені гілки та уражені шкідниками пагони.

5. Черешня: обрізайте лише злегка влітку, коли дерева менш схильні до хвороб. Не рекомендується обрізати взимку, інакше дерево загине.

6. Магнолії: обрізайте після цвітіння, щоб дати їм час відрости до наступного року. Не обрізайте взимку, бо ризикуєте зрізати бутони.

7. Розмарин: обрізайте пізно навесні після цвітіння. Не рекомендується обрізати взимку.

8. Жимолость: ризикуєте видалити квіткові бруньки.Обрізайте після цвітіння (весною або на початку літа).

9. Бузок: не обрізайте взимку, бо ризикуєте зрізати бруньки, що розвиваються. Санітарну обрізку бузку поводять за два-три тижні після цвітіння.

10. Клематис: обрізка залежить від періоду цвітіння. Весняно-квітучі обрізайте після цвітіння. Квітучі двічі – в кінці зими. Квітучі в кінці літа – в березні.

Не варто обрізати взимку й дамаські троянди.

Фахівці додали: перед обрізанням продезінфікуйте інструменти. Робіть чисті, чіткі зрізи. Не обрізайте, коли рослина мокра. Не обрізайте занадто багато.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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